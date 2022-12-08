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Титов о словах Макрона про участие всех стран в Париже-2024: «Это вполне ожидаемое заявление, но главное, чтобы кроме него были политические шаги»

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Василий Титов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на Олимпиаде-2024 должны участвовать все страны, даже те, которые вовлечены в конфликт.

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