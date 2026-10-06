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Раздает черные вещи: что означает решение Маргариты Симоньян снять траур

Раздает черные вещи: что означает решение Маргариты Симоньян снять траур

Маргарита Симоньян приняла решение снять траур – перетряхнуть гардероб и избавиться от черной одежды.

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