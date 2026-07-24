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Царьград

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Что грозит, если забыл права или их нет вообще: разбор ситуации и разъяснения юриста

Что грозит, если забыл права или их нет вообще: разбор ситуации и разъяснения юриста

Юрист Зорин разобрал ситуацию на дороге и разъяснил, какой штраф грозит за забытые дома права и за их отсутствие.

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