ТАСС: бывший глава Коми Уйба получил должность в Минобороны России

Бывший глава Республики Коми Владимир Уйба получил назначение в Министерстве обороны РФ. Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления оборонного ведомства, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республики.
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