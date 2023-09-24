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«Пари НН» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Пари НН» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

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