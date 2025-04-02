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«Сильнейший ответ Кремля на угрозы Лондона, 500 Гераней за ночь»: Огромные столбы огня похоронили британских «миротворцев» в первые сутки: Новости СВО, 02.04.25 г.

«Сильнейший ответ Кремля на угрозы Лондона, 500 Гераней за ночь»: Огромные столбы огня похоронили британских «миротворцев» в первые сутки: Новости СВО, 02.04.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 2 апреля 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 02.

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