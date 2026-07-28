У стен Кремля вокруг памятника Владимиру Великому оцепили территорию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Территория вокруг памятника Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве, который станет конечной точкой крестного хода в честь Дня Крещения Руси, оцеплена, дежурит полиция, передает корреспондент ТАСС.
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