Член ПК Политбюро ЦК КПК встретился с президентом Джибути

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, член Секретариата ЦК КПК Цай Ци в понедельник провел встречу с президентом Джибути Исмаилом Омаром Гелле, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.