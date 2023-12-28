Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Но как когда обмануть ведь сдесь не трудно.Политолог Данилин...
  • Ed Red
    Без Генерала Мороза не обойдемся. Вот ныне их затопило, ждем резкого похолодания и подрыва газоснабжения неизвестными...Германия заморози...
  • Сергей Oблезов
    Мечтатели!Times of Israel: ...

Ульянов заявил, что Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и РФ

Ульянов заявил, что Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и РФ

Финляндия пострадает в первую очередь, если между НАТО и Россией произойдет "какое-то обострение". Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в альянс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх