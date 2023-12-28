Ульянов заявил, что Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и РФ

Финляндия пострадает в первую очередь, если между НАТО и Россией произойдет "какое-то обострение". Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в альянс.
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