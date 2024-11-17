В ОБСЕ объявили о готовности отправить миссию на президентские выборы в Белоруссию

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ готово отправить своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе структуры.
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