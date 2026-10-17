Пермский краевой суд оставил в силе решение Ленинского райсуда, который по иску прокурора досрочно прекратил полномочия депутата заксобрания прошлого созыва Игоря Малых из-за сдачи коммерческой недвижимости торговой сети.
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