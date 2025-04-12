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Лютоволки возвращаются: Генетики в поисках древних чудовищ из «Игры престолов»

Лютоволки возвращаются: Генетики в поисках древних чудовищ из «Игры престолов»

Лютоволки возвращаются: Генетики в поисках древних чудовищ из «Игры престолов» Ирэн ОрлонскаяСтарший научный сотрудник Института биологии гена Российской академии наук Алексей Дейкин объясняет, что основная цель возрождения древних лютоволков не заключается в том, чтобы вернуть этих вымерших животных в их естественную среду обитания.

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