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Царьград

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Замглавы МИД Руденко: Россия жестко ответит на антироссийские шаги Японии

Замглавы МИД Руденко: Россия жестко ответит на антироссийские шаги Японии

В МИД заявили о готовности жестко отреагировать на антироссийские шаги со стороны Японии.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова жестко реагировать на враждебные шаги со стороны правительства Японии.

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