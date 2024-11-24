Замглавы МИД Руденко: Россия жестко ответит на антироссийские шаги Японии

В МИД заявили о готовности жестко отреагировать на антироссийские шаги со стороны Японии.Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Россия готова жестко реагировать на враждебные шаги со стороны правительства Японии.
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