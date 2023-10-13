Волочковой восстанавливают бедро пока налоговики блокируют её счета

Недавно в сети появилась информация, что счета фонда содействия развитию русской культуры и речи были заблокированы в связи с тем, что экс-балерина Большого театра не подала соответствующие декларации о доходах.
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