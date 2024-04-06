Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 миллионов человек

Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость — Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, — получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.