Выставку «Россия» на ВДНХ посетили 10 миллионов человек

Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость — Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, — получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.
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