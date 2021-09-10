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Байден обязал госслужащих и работников компаний проходить вакцинацию от COVID-19

Байден обязал госслужащих и работников компаний проходить вакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом, передает CNN. Согласно распоряжению президента, все федеральные служащие, их подрядчики, медперсонал и сотрудники крупных компаний обязаны будут вакцинироваться.

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