Байден обязал госслужащих и работников компаний проходить вакцинацию от COVID-19

Президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом, передает CNN. Согласно распоряжению президента, все федеральные служащие, их подрядчики, медперсонал и сотрудники крупных компаний обязаны будут вакцинироваться.
Президент США Джо Байден подписал указ о новых мерах по борьбе с коронавирусом, передает CNN. Согласно распоряжению президента, все федеральные служащие, их подрядчики, медперсонал и сотрудники крупных компаний обязаны будут вакцинироваться.
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