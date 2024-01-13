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Ведущему Александру Гуревичу нашли замену в двух проектах после ухода с ТВ

Ведущему Александру Гуревичу нашли замену в двух проектах после ухода с ТВ

Александр Гуревич закончил свою работу на телевидении вскоре после начала специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Chin Andy
Гуревич, конечно, не идеальный ведущий, однако, был в целом очень неплох. В отличие от нынешнего ведущего передачи &quot;Сто к одному&quot;. Он какой-то &quot;дохлый&quot; - ходит с трудом (это видно по тому, как он ставит ноги), говорит медленно и без огня в голосе... Нечто вроде дежурного по этажу в гостинице - отбыл своё время, и хорошо... Пропала душа в передаче.
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