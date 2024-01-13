Ведущему Александру Гуревичу нашли замену в двух проектах после ухода с ТВ

Chin Andy

Гуревич, конечно, не идеальный ведущий, однако, был в целом очень неплох. В отличие от нынешнего ведущего передачи "Сто к одному". Он какой-то "дохлый" - ходит с трудом (это видно по тому, как он ставит ноги), говорит медленно и без огня в голосе... Нечто вроде дежурного по этажу в гостинице - отбыл своё время, и хорошо... Пропала душа в передаче.