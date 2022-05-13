«Зенит» , «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков

Клубы РПЛ обратились в CAS из-за отстранения от еврокубков. Ранее УЕФА исключил команды из чемпионата России из  еврокубков сезона-2022/23.

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