Публикации родителей в интернете могут стать причиной кибербуллинга детей

Эксперты назвали главные угрозы для детей в интернете. Одна из них — кибербуллинг. По итогам 2024 года на 30% выросло и количество случаев буллинга в Сети, причиной которых стали публикации родителей, сейчас таких случаев 23% от всех эпизодов.