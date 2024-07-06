Корнеев: Дешам выстроил болото

Бывший российский футболист Игорь Корнеев назвал проблему сборной Франции на чемпионате Европы. «Самая большая проблема Франции в середине поля — в ней слишком много игроков, которые действуют на оборону.
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