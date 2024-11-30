Отказ Трампа от дедолларизации сильно повлияет на БРИКС+

Евгений Мангуш Путин не зря говорил, что с демократами было бы проще- они предсказуемы. А этот активный сионист ещё дел натворит.

Михалыч Трамп - прожженный капиталист, а это значит, что ничего хорошего от него для нас не было и не будет.