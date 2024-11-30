Новый президент – лишь одна из проблем, с которыми сталкивается крупный политико-экономический блок, отчаянно желающий вырваться из-под гнета Запада.
Отказ Трампа от дедолларизации сильно повлияет на БРИКС+
Комментарии
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Евгений Мангуш
Путин не зря говорил, что с демократами было бы проще- они предсказуемы. А этот активный сионист ещё дел натворит.
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15 час.
Михалыч
Трамп - прожженный капиталист, а это значит, что ничего хорошего от него для нас не было и не будет.
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13 час.
Надежда
Доня воображает великой не только америку, но и... себя!)🤡
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9 час.
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