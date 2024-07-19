Стало известно, с чем связана нехватка снарядов у ВСУ

КИЕВ, 19 июля, ФедералПресс. Нехватка снарядов у ВСУ связана с провальной политикой США по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК), которая продолжалась на протяжении нескольких президентских администраций, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии