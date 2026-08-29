X Busts Suspected Chinese Bot Farm That Could 'Manipulate Legitimate Debate' Over America's AI Boom Social media giant X said on Thursday that it identified a bot farm of roughly 200,000 suspected Chinese accounts – 200 of which were "posting in a manner that could manipulate a legitimate debate about American AI and energy policy.
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