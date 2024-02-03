Злой рак: какие передовые методы борьбы с онкозаболеваниями разрабатывают в РФ

Максимально эффективные алгоритмы лечения метастазов в мозге, радиофармпрепарат для терапии рака молочной железы с минимальными побочными эффектами, устройство для быстрой и точной диагностики онкозаболеваний по анализу крови, лекарство, способное создать из окружающих опухоль клеток безопасную «капсулу», — эти технологии российские ученые создают для лечения злокачественных образований.