Фредерик Вассёр объяснил медлительность Ferrari с командной тактикой

Фредерик Вассёр объяснил медлительность Ferrari с командной тактикойFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию с двумя разменами позиций между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном на Гран При Майами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии