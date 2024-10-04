В Хабаровске 2 октября полностью сгорел уникальный и красивейший музыкальный театр. Пожар охватил 4000 квадратных метров, обрушились крыша над фойе, фасад и наружная стена.
По пожару в Хабаровске выводы будут сделаны? Кто будет отвечать за игнорирование проблем мигрантов в России?
Комментарии
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Аудрюс
Это точно! Хорошо хоть круг разорвался и большинство релоктантами покинули страну! А в России всегда были люди недовольные.. Недовольные властью, недовольные уровнем жизни - неудачники по жизни...
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5 час.
Наталья Волкова
Кто нанял таких рукожопых специалистов, тот пусть и отвечает. Или у нас наниматели из верхов, нами руководят и им все дозволено? А может , пожурят немного незаменимых да и опять работать пригласят. В крокусе поубивали людей, и все нормально, не приговоров, не судов, а здесь пожар. Да за такую оплошность еще извиняться перед чуркобесами будут
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2 час.
Наталья Волкова
Да этим госдумцам один хрен, они свое наворовали, запасные аэродромы есть, какая разница, кто на них батрачить будет
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2 час.
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