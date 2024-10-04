По пожару в Хабаровске выводы будут сделаны? Кто будет отвечать за игнорирование проблем мигрантов в России?

Это точно! Хорошо хоть круг разорвался и большинство релоктантами покинули страну! А в России всегда были люди недовольные.. Недовольные властью, недовольные уровнем жизни - неудачники по жизни...

Наталья Волкова

Кто нанял таких рукожопых специалистов, тот пусть и отвечает. Или у нас наниматели из верхов, нами руководят и им все дозволено? А может , пожурят немного незаменимых да и опять работать пригласят. В крокусе поубивали людей, и все нормально, не приговоров, не судов, а здесь пожар. Да за такую оплошность еще извиняться перед чуркобесами будут