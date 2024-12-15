РЖД лишили порты 80 млн тонн грузов. Восточный полигон не достиг цели. В Кузбасс приехал ревизор. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были поиски решения, за чей счёт поддержать угольную отрасль, назначение РЖД генподрядчиком строительства ВСМ и невыполнение Восточным полигоном нормы пропуска грузов по итогам года.
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