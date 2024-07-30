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МО: ВМФ России начал плановые учения с участием 20 тыс. человек и 300 кораблей

МО: ВМФ России начал плановые учения с участием 20 тыс. человек и 300 кораблей

В России проверят готовность кораблей Военно-морского флота к выполнению своих задач. В операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии начались плановые учения, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.

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