МО: ВМФ России начал плановые учения с участием 20 тыс. человек и 300 кораблей

В России проверят готовность кораблей Военно-морского флота к выполнению своих задач. В операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии начались плановые учения, сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны.