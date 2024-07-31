Не подавал признаков жизни: свидетель рассказал о аварии в которую попал сын Джоли

Пакс Тьен только чудом остался жив. Сын Джоли попал в серьезную аварию LEGION-MEDIAСлучайные прохожие, оказавшиеся на днях на Бульваре Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, стали свидетелями ужасной сцены: электрический мотоцикл, на котором ехал молодой человек, столкнулся с автомобилем.