Не подавал признаков жизни: свидетель рассказал о аварии в которую попал сын Джоли

Пакс Тьен только чудом остался жив. Сын Джоли попал в серьезную аварию LEGION-MEDIAСлучайные прохожие, оказавшиеся на днях на Бульваре Лос-Фелис в Лос-Анджелесе, стали свидетелями ужасной сцены: электрический мотоцикл, на котором ехал молодой человек, столкнулся с автомобилем.
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