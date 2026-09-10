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Рютте заявил о противостоянии между Россией и Североатлантическим альянсом

Рютте заявил о противостоянии между Россией и Североатлантическим альянсом

Россия стремится победить НАТО, но союзники остаются сплоченными, несмотря на трудности с поставками вооружений и политические разногласия, заявил генсек блока Марк Рютте, комментируя инцидент в аэропорту Лейпцига, 10 сентября сообщает издание The Guardian.

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