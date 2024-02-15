Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    у стеллына входе Авдеевки где не так давно фоткался  террорист  президент Зеленский  появился флагРоссии1WP: В ВСУ признал...
  • Е Пронина
    посмотрите его декларацию о доходах и собственности, он владелец микрофинансовых организаций  и понятно для чего по с...Даванков выступил...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Не знаю, о какой, такой "нашей" России говорил этот субъект, но в той России, которую сейчас возглавляет Путин, - "да...Даванков выступил...

Англия снимает сериал про «насильников из Красной Армии»

Англия снимает сериал про «насильников из Красной Армии»

Писатель Захар Прилепин в своей колонке для RT рассказал о намерении авторов нового американо-британского сериала о Второй Мировой войне использовать песню «Смуглянка» в сцене группового изнасилования, совершаемого солдатами Красной Армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх