Англия снимает сериал про «насильников из Красной Армии»

Писатель Захар Прилепин в своей колонке для RT рассказал о намерении авторов нового американо-британского сериала о Второй Мировой войне использовать песню «Смуглянка» в сцене группового изнасилования, совершаемого солдатами Красной Армии.
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