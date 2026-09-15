Купила замок — теперь живу как королева

В день, когда я купила замок, нотариус трижды переспросил: — Вы уверены? Он произносил это спокойно, без насмешки, но в его голосе всё равно слышалось: «Может быть, вы просто устали, ошиблись дверью или решили разыграть меня?» Я посмотрела на документы, лежавшие передо мной на столе.
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