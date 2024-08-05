Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Почти половина законов, принятых Совфедом в рамках весенней сессии, касалась социальной сферы, это более ста пятидесяти законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.