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Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы

Почти половина принятых СФ законов в весеннюю сессию касалась соцсферы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Почти половина законов, принятых Совфедом в рамках весенней сессии, касалась социальной сферы, это более ста пятидесяти законов, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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