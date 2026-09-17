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CoinShares: внедрение криптовалют в Германии набирает обороты, тогда как Великобритания отстает

CoinShares: внедрение криптовалют в Германии набирает обороты, тогда как Великобритания отстает

Процесс внедрения криптовалют в Германии активно развивается, особенно среди молодых инвесторов, в то время как Великобритания постепенно отстает, во многом из-за медленного развития нормативно-правовой базы.

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