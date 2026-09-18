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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о «Ман Сити»: «Если не буду побеждать – будет катастрофа. Работать в этом клубе после Пепа – привилегия, но я не думаю целыми днями о том, кто здесь был до меня»

Энцо Мареска поделился ощущениями от работы в « Манчестер Сити » после Пепа Гвардиолы . «Я очень доволен.

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