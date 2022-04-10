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Доктрина Байдена: Говори неразборчиво и забывай надеть штаны

Доктрина Байдена: Говори неразборчиво и забывай надеть штаны

В отличие от президента США Джо Байдена актёр Брюс Уиллис может похвастаться тем, что его семье «глубоко небезразличны и он сам, и его достоинство, и та профессия, которой он посвятил жизнь», пишет обозреватель The Washington Times Чарльз Хёрт.

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