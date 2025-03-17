Она вспомнила стихотворение "Клеветникам России" Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о планах стран ЕС направить "миротворцев" на Украину цитатой из стихотворения Александра Пушкина.