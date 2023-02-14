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41 очко и 5 передач от Донована Митчелла помогли «Кливленду» выиграть у «Сан-Антонио»

41 очко и 5 передач от Донована Митчелла помогли «Кливленду» выиграть у «Сан-Антонио»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл стал самым результативным игроком победного матча с «Сан-Антонио» (117:109).

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