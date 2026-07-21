В Сольвычегодске открылась современная набережная

Общий бюджет проекта составил 136 млн рублейБлагоустройство стало возможным благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который организует Минстрой России по поручению Президента.
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