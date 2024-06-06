Глава МИД Венгрии: мирные переговоры по Украине нужно начинать сейчас

Мирные переговоры по Украине нужно начинать сейчас, продолжение конфликта чревато эскалацией. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует РИА Новости.
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