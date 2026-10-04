AP: Израиль еще до вылета имел подробными данными об экипаже рейса Flydubai

Власти Израиля получили от ОАЭ подробную информацию об экипаже рейса Flydubai, включая пилотов, еще до его вылета.
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