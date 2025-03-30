Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе у бара в Благовещенске

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в ранении из ружья молодого человека на парковке в Благовещенске, возбуждено уголовное дело, сообщает в своем Telegram-канале УМВД по Амурской области.
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