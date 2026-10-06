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Татар-информ

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На выставке о семейных традициях в Казани показали артефакты конца XIX века

На выставке о семейных традициях в Казани показали артефакты конца XIX века

Выставка о семьях и традициях открылась сегодня в казанском ИТ-парке им. Башира Рамеева в рамках Всероссийского совещания органов ЗАГС.

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