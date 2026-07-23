МИД РФ сообщил о подтверждении Лавровым готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине

Встреча Лаврова и Рубио состоялась в Маниле 23 июля и продлилась 35 минут. Российский министр довел до американской стороны информацию о ситуации на линии боевого соприкосновения, подчеркнув недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву.