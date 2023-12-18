Авторы зомби-выживача Vein показали новый ролик с предстоящим контентом Сегод...

Авторы зомби-выживача Vein показали новый ролик с предстоящим контентомСегодня Ramjet Studios выпустила новый видеоролик, рассказывающий о грядущем контенте, изменениях и особенностях игры Vein с открытым миром и зомби-выживанием.
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