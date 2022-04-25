Рой Кин может возглавить «Хиберниан». Он не работал главным тренером 11 лет

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин стал кандидатом на пост главного тренера «Хиберниана». 50-летний ирландец может сменить в шотландском клубе Шона Мэлоуни, уволенного на прошлой неделе.

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