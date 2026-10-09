Собянин сообщил об итогах международного чемпионата «ТехноЛогично» в Москве

Сергей Собянин сообщил в «Максе» об итогах первого международного отборочного чемпионата «ТехноЛогично» в Москве.
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