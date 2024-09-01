Академик Лобзин рассказал об эпидемиях, истреблявших развитые цивилизации

Человечество всегда жило бок о бок с вирусами. Эти невидимые враги, появившиеся на Земле задолго до нас, умеют приспосабливаться и меняться, оставляя свой след не только на нашем здоровье, но и на страницах истории, рассказал “Комсомольской правде” академик Юрий Лобзин.
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