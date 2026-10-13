Россия и Мальдивы вдвое увеличат количество рейсов к новогодним праздникам

Россия планирует существенно нарастить количество рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам. Такими планами поделились в Минтрансе.
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