Путин сообщил о необходимости бережного отношения к единству народов России

Совершенно верно наш президен отметил возникший вопрос. Нужно постоянно укреплять единство России. И законодательно запретить создание каких либо национальных организаций народов, не представляющих население, исторически населяющего нашу территорию. В противном случае, это точно приведет к развалу государства. Это до каких пор россияне будут терпеть выкрики так называемых новых граждан, представляющих национальности других государств, о том, что это их земля?

Иван Щукин

Такое впечатление что Путину не говорят о том что творит эмиграция из Средней Азии в России или не хочет об этом читать комментарии очевидцев и попавших под "воспитательные" меры этой саранчи коренных россиян! Слова «Россия только для русских» вызывают тревогу у господина Президента Путина, а на чём эти слова основаны вникать не хочется! Уверен что этих слов и не было если бы с этими мигрантами миграционная служба России взяла пример, как работать с ними, с Саудовской Аравии и других Африканских стран, но для "наших" чиновников эти методы не приемлемы, у них совсем другие методы в этой работе что и приводят к отторжению к этим мигрантам!