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Путин сообщил о необходимости бережного отношения к единству народов России

Путин сообщил о необходимости бережного отношения к единству народов России

Российский президент Владимир Путин во время общения с военными летчиками в Тверской области порассуждал о важности межнационального мира в РФ.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Совершенно верно наш президен отметил возникший вопрос. Нужно постоянно укреплять единство России. И законодательно запретить создание каких либо национальных организаций народов, не представляющих население, исторически населяющего нашу территорию. В противном случае, это точно приведет к развалу государства. Это до каких пор россияне будут терпеть выкрики так называемых  новых граждан, представляющих национальности других государств, о том, что это их земля?
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17 час.
Иван Щукин
Такое впечатление что Путину не говорят о том что творит эмиграция из Средней Азии в России или не хочет об этом читать комментарии очевидцев и попавших под &quot;воспитательные&quot; меры этой саранчи коренных россиян! Слова «Россия только для русских» вызывают тревогу у господина Президента Путина, а на чём эти слова основаны вникать не хочется! Уверен что этих слов и не было если бы с этими мигрантами миграционная служба России взяла пример, как работать с ними, с Саудовской Аравии и других Африканских стран, но для &quot;наших&quot; чиновников эти методы не приемлемы, у них совсем другие методы в этой работе что и приводят к отторжению к этим мигрантам!
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15 час.

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